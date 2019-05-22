2019-05-22T13:44:49+03:00
Спорт

Знаменитые футболисты Андрей Ещенко и Роман Зобнин поздравили иркутский «Зенит» с бронзой Второй лиги

Игроки московского «Спартака» записали совместный видеоролик [видео]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Андрей Ещенко (слева) и Роман Зобнин. Фото: официальный сайт футбольного клуба "Спартак" (Москва)Андрей Ещенко (слева) и Роман Зобнин. Фото: официальный сайт футбольного клуба "Спартак" (Москва)
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Знаменитые иркутские футболисты Андрей Ещенко и Роман Зобнин, которые нынче выступают за самый титулованный российский клуб московский «Спартак», поздравили иркутский «Зенит» с завоеванием бронзовых медалей Первенства России среди команд Второго дивизиона зоны «Восток». Андрей и Роман вместе записали короткий видеоролик, в котором сказали несколько теплых слов в адрес клуба из родного города.

- «Зенит», поздравляем вас с 3-м местом, молодцы, удачи вам, - сказал Андрей Ещенко. Продолжайте в том же духе, - добавил Роман Зобнин.

Напомним, футболисты «Зенита» завоевали бронзу второй лиги 18 апреля, когда на своем поле обыграли «Читу» со счетом 1:0. Причем сделали это наши парни досрочно – за два тура до окончания чемпионата. Это первые медали в истории иркутского клуба.

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Футболисты Андрей Ещенко и Роман Зобнин поздравляют иркутский "Зенит" с бронзой Второй лиги
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ИСТОЧНИК KP.RU

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