2019-05-23T14:39:15+03:00
Происшествия

Жителя Усть-Илимска, в машине которого нашли 10 кг наркотиков, приговорили к 12 годам лишения свободы

Запрещенные вещества у него нашли инспекторы ГИБДД
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Жителя Усть-Илимска, в машине которого нашли 10 кг наркотиков, приговорили к 12 годам лишения свободы.Жителя Усть-Илимска, в машине которого нашли 10 кг наркотиков, приговорили к 12 годам лишения свободы.Фото: Тимур ХАНОВ
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В Усть-Илимске вынесли приговор местному жителю, в машине которого нашли крупную партию наркотиков. Автомобиль 47-летнего мужчины остановили инспекторы ГИБДД, когда он ехал по дороге «Братск-Усть-Илимск». Полицейские, заглянув в салон, увидели там две картонные коробки с пластиковыми бутылками.

- В таре находилось наркотическое вещество, что подтвердили результаты экспертизы, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Общая масса запрещенных веществ превышала 10 килограм.

Собранных следователями улик хватило для возбуждения уголовного дела. Суд признал 47-летнего мужчину виновным и приговорил к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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