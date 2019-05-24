14 лет в бегах: жителя Черемхово, убившего свою знакомую, нашли в Ижевске
Черемховский городской суд поместил под стражу 46-летнего мужчину, которого следователи подозревают в убийстве 14-летней давности. В далеком июне 2005 года, он повздорил со своей знакомой. После словесной перепалки сибиряк пришел в ярость и, схватив нож, несколько раз ударил им девушку. Придя в себя, мужчина принял решение покинуть родные края и податься в бега. Долгие годы ему удавалось скрываться, заметая следы. Так он оказался в Ижевске, где его в итоге и задержали полицейские.
- 46-летний мужчина уже этапирован в Черемхово, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Местный суд избрал ему меру пресечения, на время следствия его поместили в изолятор.
Следователи уже предъявили беглецу обвинение по статье «Убийство». Расследование продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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