14 лет в бегах: жителя Черемхово, убившего свою знакомую, нашли в Ижевске

СЕГОДНЯ 13:45 2019-05-24T13:45:53+03:00

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Черемховский городской суд поместил под стражу 46-летнего мужчину, которого следователи подозревают в убийстве 14-летней давности. В далеком июне 2005 года, он повздорил со своей знакомой. После словесной перепалки сибиряк пришел в ярость и, схватив нож, несколько раз ударил им девушку. Придя в себя, мужчина принял решение покинуть родные края и податься в бега. Долгие годы ему удавалось скрываться, заметая следы. Так он оказался в Ижевске, где его в итоге и задержали полицейские.

- 46-летний мужчина уже этапирован в Черемхово, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Местный суд избрал ему меру пресечения, на время следствия его поместили в изолятор.

Следователи уже предъявили беглецу обвинение по статье «Убийство». Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU