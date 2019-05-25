Бесплатный фитнес в Иркутске на свежем воздухе: расписание тренировок на июнь
Давно мечтаете заняться фитнесом, но не определитесь с направлением или не хватает компании? Сообщаем: начиная с 26 мая в Иркутске будут проходить тренировки по различным программам и видам спорта бесплатно.
- Особенности занятий в том, что они проходят на свежем воздухе, - сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области. - Программа «Зеленый фитнес» действует не первый год в городе и пользуется спросом.
Открытие нового сезона пройдет уже завтра, 26 мая. Так что готовьте спортивный костюм и айда на тренировку. Тем более, что проведет ее.... серебряный призер чемпионата мира по бобслею Алексей Негодайло. Его занятие по кроссфиту — упражнения на силу и выносливость - начнется в 19.00. А вот в 18.00 все смогут зажечь под латиноамериканские ритмы «Зумбы» - это такая танцевальная фитнес-программа.
В Минспорте Приангарья отмечают, что все лето занятия будут проходить два раза в неделю — по средам и воскресеньям. Площадки будет три - о. Юность, стадион ИВВАИУ и у ледокола «Ангара».
Смотрите также чем еще можно заняться в эти выходные — здесь.
КОНКРЕТНО
Расписание тренировок под открытым небом на июнь:
2 июня в 18.00 — о. Юность - интервальная тренировка;
5 июня в 19.00 - стадион ИВВАИУ - тренировка по скандинавской ходьбе;
9 июня в 18.00 — площадка у ледокола «Ангара» - Зумба;
12 июня в 18.00 - Забег в честь Дня России с легкоатлеткой Еленой Задорожной — место сообщат позже;
19 июня в 19.00 - стадион ИВВАИУ - тренировка по скандинавской ходьбе;
23 июня в 18.00 - о. Юность — CrossFit;
26 июня в 19.00 - стадион ИВВАИУ - тренировка по скандинавской ходьбе;
30 июня в 18.00 - площадка у ледокола «Ангара» - функциональная тренировка.
Читайте также:
День защиты детей 2019 в Иркутске: Белоснежка, Василиса, Чайковский, квесты и мастер-классы
ИСТОЧНИК KP.RU