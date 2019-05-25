2019-05-25T13:40:25+03:00
Общество

Бесплатный фитнес в Иркутске на свежем воздухе: расписание тренировок на июнь

Открытие спортивного сезона намечено на 26 мая
Мария КНЯЗЕВА
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В первый день тренировок занятие проведет Алексей НегодайлоВ первый день тренировок занятие проведет Алексей НегодайлоФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Давно мечтаете заняться фитнесом, но не определитесь с направлением или не хватает компании? Сообщаем: начиная с 26 мая в Иркутске будут проходить тренировки по различным программам и видам спорта бесплатно.

- Особенности занятий в том, что они проходят на свежем воздухе, - сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области. - Программа «Зеленый фитнес» действует не первый год в городе и пользуется спросом.

Открытие нового сезона пройдет уже завтра, 26 мая. Так что готовьте спортивный костюм и айда на тренировку. Тем более, что проведет ее.... серебряный призер чемпионата мира по бобслею Алексей Негодайло. Его занятие по кроссфиту — упражнения на силу и выносливость - начнется в 19.00. А вот в 18.00 все смогут зажечь под латиноамериканские ритмы «Зумбы» - это такая танцевальная фитнес-программа.

В Минспорте Приангарья отмечают, что все лето занятия будут проходить два раза в неделю — по средам и воскресеньям. Площадки будет три - о. Юность, стадион ИВВАИУ и у ледокола «Ангара».

Смотрите также чем еще можно заняться в эти выходные — здесь.

КОНКРЕТНО

Расписание тренировок под открытым небом на июнь:

2 июня в 18.00 — о. Юность - интервальная тренировка;

5 июня в 19.00 - стадион ИВВАИУ - тренировка по скандинавской ходьбе;

9 июня в 18.00 — площадка у ледокола «Ангара» - Зумба;

12 июня в 18.00 - Забег в честь Дня России с легкоатлеткой Еленой Задорожной — место сообщат позже;

19 июня в 19.00 - стадион ИВВАИУ - тренировка по скандинавской ходьбе;

23 июня в 18.00 - о. Юность — CrossFit;

26 июня в 19.00 - стадион ИВВАИУ - тренировка по скандинавской ходьбе;

30 июня в 18.00 - площадка у ледокола «Ангара» - функциональная тренировка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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