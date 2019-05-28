Житель Иркутска, который помог поймать педофила из Хомутово, пропал без вести

СЕГОДНЯ 06:27 2019-05-28T06:27:58+03:00

Константин Пляскин ушел из дома 25 мая и с тех пор его родные и близкие ничего не знают о его судьбе

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В Иркутске полицейские и волонтеры ищут 29-летнего Константина Пляскина. По словам его сестры Екатерины Тарасовой, мужчина вышел из дома по улице Литвинова и отправился в один из офисов на улице Советская, чтобы начать свой первый рабочий день на новом месте, однако до него он так и не добрался. Это произошло 25 мая.

Напомним, что в октябре прошлого года Константин и его свояк Валерий Тарасов в деревне Столбово поймали педофила, которого разыскивали за изнасилование двух девочек в селе Хомутово.

Екатерина сообщила приметы своего брата: на вид 30-35 лет, рост 180-185 см, темные волосы, голубые глаза, большое родимое пятно на подбородке. Был одет: черный жилет, серое поло, черные спортивные штаны, белые кроссовки. При себе у Константина был паспорт и телефон.

Всех, кто видел Константина Пляскина, либо знает о его местонахождении, просят обращаться в ближайшее отделение полиции.

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Появилось фото и видео допроса подозреваемого в изнасиловании 12-летних школьниц под Иркутском. Активисты, которые его поймали, в скором времени получат награды. (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU