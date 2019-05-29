2019-05-29T13:39:35+03:00
Происшествия

Хотела отомстить: женщина подожгла сарай и стайку соседа в урочище Баракшин

Мужчина запрещал соседке встречаться с его сыном
Анна ПОПОВА
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Хотела отомстить: женщина подожгла сарай и стайку соседа в урочище Баракшин.Хотела отомстить: женщина подожгла сарай и стайку соседа в урочище Баракшин.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Говорят, что месть – это блюдо, которое подают холодным. Но 37-летняя жительница урочища Баракшин решила добавить в это дело немного огонька. 27-го мая она подожгла сеновал и стайку своего соседа. Причиной этого поступка стала обида, которую женщина затаила на соседа после того, как он запретил своему сыну встречаться с ней. Соседи мужчины вовремя заметили пожар на его участке и вместе с подоспевшими односельчанами потушили пожар. Только это спасло от пожара соседние дома.

- В отношении жительницы села Баракшин возбуждено уголовное дело по статье “Умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога”, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Таким образом, из-за весьма своеобразной попытки отомстить своему соседу, жительница села Баракшин наказала саму себя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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