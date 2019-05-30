2019-05-30T08:30:56+03:00
Общество

В Братске 1 июня заработают фонтаны

Всего в северной столице области будет действовать шесть водных каскадов
Дарья АМУРСКАЯ
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Фото: Пресс-служба администрации Братска.Фото: Пресс-служба администрации Братска.
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В летний период в Братске будут работать шесть фонтанов. В бюджете города на их содержание и функционирование предусмотрено более 3 млн рублей. В том числе, на содержание 675 тысяч рублей, водоснабжение - более 2 млн рублей, обеспечение электроэнергией - свыше 400 тысяч рублей. Об этом сообщил председатель комитета ЖКХ администрации Братска Роман Мельников.

Подготовкой и обслуживанием фонтанов занимается муниципальное предприятие. Перед запуском объектов в эксплуатацию оно проводит необходимые подготовительные работы — ревизию, установку и настройку оборудования. Затем два раз в день работники предприятия чистят фонтаны, а раз в месяц – меняют воду. Все фонтаны в Братске заработают к началу лета - 1 июня. ко Дню защиты детей. те будут просто счастливы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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