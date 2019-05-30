За два месяца сотрудники МЧС поймали 896 нарушителей противопожарного режима
В Иркутской области вновь установилась теплая погода, что нравится местным жителям, но совсем не радует сотрудников МЧС, ведь количество лесных пожаров вновь может серьезно увеличиться. Например, 29-го июня на территории Приангарья возникло 12 новых очагов возгорания, причем, один из них площадью 2 тысячи гектаров локализован в 5 километрах от населенного пункта – деревни Поморцево. Инспекторы МЧС постоянно следят за соблюдением правил пожарной безопасности и тем самым уменьшают вероятность возникновения пожаров по вине человека.
- Только за последние сутки инспекторы составили 9 протоколов из-за несоблюдения особого противопожарного режима, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.
За время действия особого противопожарного режима в Иркутской области, который начался 10-го апреля, сотрудники МЧС составили 896 протоколов за несоблюдение правил пожарной безопасности. В основном жители региона нарушают противопожарный режим, сжигая сухую траву, отходы и мусор, а также неосторожно обращаются с огнем в лесах. Режим повышенного слежения за разжиганием костров в южных районах Иркутской области продлится до 15-го июня, а в северных и верхнеленских районах – до 15-го июля.
ИСТОЧНИК KP.RU
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