ЕГЭ 2019 в Иркутске и регионе: из-за телефонов и шпаргалки с экзамена по математике выгнали троих выпускников

СЕГОДНЯ 13:06 2019-05-30T13:33:23+03:00

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Сдать ЕГЭ на самый высокий балл мечтают все выпускники. Это пропуск в престижные университеты Иркутска и других городов. Но некоторые выпускники сами же ставят себе палки в колеса, пытаясь списать. Не получится, потому что на всех участках за школьниками - глаз да глаз. Вот и 29 мая на экзамене по математике трое ребят попались на нарушениях.

- У двоих выпускников нашли телефоны, которые нужно сдавать на время экзамена, а одна школьница вытащила шпаргалку, - рассказывают в "Комсомолке" в пресс-службе министерства образования Иркутской области. - Они потеряют целый год, потому что пересдать ЕГЭ по математике нарушители смогут только в 2020 году.

Обидно, конечно. Но что поделать - нужно все-таки верить в свою подготовку, а не уповать на шпаргалки и интернет. Так, например, сделали ребята, которые 27 мая сдавали географию и литературу. Ни одного нарушения на этих экзаменах не было.

Напомним, всего ЕГЭ 2019 по математике в Иркутске и регионе сдавали более 14 тысяч выпускников, результаты они узнают 11 и 12 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU