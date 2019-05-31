Барабаны зазвучат в стенах Краеведческого музея Иркутска

СЕГОДНЯ 03:40 2019-05-31T03:40:30+03:00

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Иркутский краеведческий музей продолжает проводить встречи в интерьере выставки редких музыкальных инструментов «Струны, клавиши и не только». В этот раз гостями станут артисты студии этнической перкуссии «Этнобит». Концерт намечен на 8 июня.

- Начало в 17.00, место — Музейная студия, - сообщает пресс-служба Иркутского областного краеведческого музея. - Посетители услышат звуки диджериду, калимбы, глюкофона, варгана, фреймдрама, караталы, джембе и других инструментов.

Это будет ни с чем не сравнимое по энергетике шоу. Звуки этнических инструментов настолько обворожительны, а выступления «Этнобита» всегда яркие, красочные и запоминающиеся.

Конечно, кроме прослушивания музыкальных композиций, гости музея смогут рассмотреть и предметы экспозиции Музейной студии. Там разместили сотню редких и традиционных музыкальных инструментов, начиная от поддужных колокольчиков, заканчивая китайской губной гармоникой шэн, звучанием которой наслаждались императоры династии Чжоу две с половиной тысячи лет назад.

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ИСТОЧНИК KP.RU