2019-05-31T03:40:30+03:00
Звезды

Барабаны зазвучат в стенах Краеведческого музея Иркутска

Там продет выступление студии этнической перкуссии «Этнобит»
Мария КНЯЗЕВА
Поделиться:
Барабаны зазвучат в стенах Краеведческого музея Иркутска. Фото: предоставлено музеемБарабаны зазвучат в стенах Краеведческого музея Иркутска. Фото: предоставлено музеем
Изменить размер текста:

Иркутский краеведческий музей продолжает проводить встречи в интерьере выставки редких музыкальных инструментов «Струны, клавиши и не только». В этот раз гостями станут артисты студии этнической перкуссии «Этнобит». Концерт намечен на 8 июня.

- Начало в 17.00, место — Музейная студия, - сообщает пресс-служба Иркутского областного краеведческого музея. - Посетители услышат звуки диджериду, калимбы, глюкофона, варгана, фреймдрама, караталы, джембе и других инструментов.

Это будет ни с чем не сравнимое по энергетике шоу. Звуки этнических инструментов настолько обворожительны, а выступления «Этнобита» всегда яркие, красочные и запоминающиеся.

Конечно, кроме прослушивания музыкальных композиций, гости музея смогут рассмотреть и предметы экспозиции Музейной студии. Там разместили сотню редких и традиционных музыкальных инструментов, начиная от поддужных колокольчиков, заканчивая китайской губной гармоникой шэн, звучанием которой наслаждались императоры династии Чжоу две с половиной тысячи лет назад.

Читайте также:

Афиша на выходные 1-2 июня в Иркутске: День города, День защиты детей, тренировка на свежем воздухе, Фаберже и литературные вечера

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ситуация с пожарами в Иркутской области может ухудшиться из-за сильного ветра
Выставка «Фантазии о чае» открылась в Музее городского быта Иркутска
ЕГЭ 2019 по истории и химии в Иркутске и регионе напишут около 3,5 тысяч школьников
С больничной койки в тюрьму: житель Иркутска украл телефон своего соседа по палате
Движение транспорта по улице 5-ои Армии ограничат в Иркутске
Продавал наркотики за “биткоины”: жителя Вихоревки обвиняют в сбыте запрещенных веществ
По реке Лена начал курсировать новый пассажирский катер
Сергей Сокол вручил лучшим работникам АНХК почетные грамоты минэнергетики РФ
ЕГЭ 2019 в Иркутске и регионе: из-за телефонов и шпаргалки с экзамена по математике выгнали троих выпускников
ЗС: лифты в домах Ангарска должны запустить в течение двух недель
"У вас - бомба": жителя Иркутска арестовали на 8 месяцев за ложную информацию о минировании
Пропавшего жителя Иркутска, который помог поймать педофила из Хомутова, нашли живым и здоровым
"Я вырос! Я большой!" - сибиряки в соцсетях наблюдают за тем, как растет маленькая сова
За два месяца сотрудники МЧС поймали 896 нарушителей противопожарного режима
Банду “черных лесорубов” задержали в районе Савватеевки
Ветеранов труда Иркутской области обеспечат путевками в санатории
Украли с автозаправки 144 тысячи рублей: в Ангарске задержали двоих грабителей
В Братске 1 июня заработают фонтаны
До 15 миллионов рублей на развитие ферм можно получить в Иркутской области
Спрятался на крыше многоэтажки: в Усолье вор залез на чердак
Восемь лесных пожаров потушили в Иркутской области 29 мая
Основной площадкой литературных вечеров "Этим летом в Иркутске" впервые станет "Молчановка"
Не только яйца: выставка с изделиями фабрики Фаберже откроется в Иркутске 30 мая
Жителя Братска, который ограбил своего собутыльника, приговорили к 4 годам колонии
Хотела отомстить: женщина подожгла сарай и стайку соседа в урочище Баракшин
Подали фальшивые документы на маткапитал: семь мошенниц украли 12 миллионов рублей в Тулуне