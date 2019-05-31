2019-05-31T10:24:53+03:00
Происшествия

Хотел сэкономить на брусе для бани: под Иркутском поймали черного лесоруба

Ущерб природе оценили в 150 тысяч рублей
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Хотел сэкономить на брусе для бани: под Иркутском поймали черного лесоруба.Хотел сэкономить на брусе для бани: под Иркутском поймали черного лесоруба.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Очередного нелегального лесоруба поймали в лесах Иркутского района. Полицейские провели рейд на территории Гороховского лесничества. Углубившись в чащу, они увидели на земле характерные следы - недавно здесь тащили бревна.

- Пройдя по ним, они нашли мужчину, который рубил деревья, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Разрешительных документов при себе у него не было.

Лесоруб рассказал полицейским, что валил сосны, потому что хотел сэкономить на покупке бруса для строительства бани. До того, как его поймали, мужчина успел срубить 24 дерева. Их и инструменты, а также трактор нарушителя изъяли.

В МВД уже возбудили уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений». Максимальное наказание, которое грозит сибиряку это штраф до 500 тысяч или лишение свободы на срок до двух лет.

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Банду “черных лесорубов” задержали в районе Савватеевки. Они незаконно заготовили 280 кубометров сосняка. (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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