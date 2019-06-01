СЕГОДНЯ 07:29 2019-06-01T07:29:10+03:00

Грузовик протаранил три машины на трассе «Вилюй»: пострадали двое детей. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

Девочкам 8 и 10 лет потребовалась помощь детей

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Крупная авария произошла вечером, 31 мая на трассе «Вилюй» в Иркутской области. Около 20 часов, на 233 километре, 57-летний водитель грузовика «МАЗ», превысив скорость и врезался в «Ленд Крузер», задев еще два автомобиля «Рено» и «Ниссан».

- Пострадали девочки 8 и 10 лет, которые находились в салоне «Ленд Крузера», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Им потребовалась помощь врачей.

Сейчас полицейские выясняют все подробности этой аварии.

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ИСТОЧНИК KP.RU