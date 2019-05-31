СЕГОДНЯ 12:03 2019-05-31T12:03:15+03:00

Попала под колеса поезда: 17-летняя девушка погибла в Братске. Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

Машинист пытался остановить состав, но было уже слишком поздно

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Трагедия произошла на перегоне станции «Падунские пороги-Галачинский». 17-летняя жительница Падунского района Братска пыталась срезать путь и перейти прямиком по железнодорожным путям. Это случилось днем 30 мая.

- Машинист состава применил экстренное торможение, однако предотвратить несчастный случай не удалось, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского СУ на транспорте СК РФ. – От травм полученных при ударе, девушка скончалась на месте.

Следователи выясняют все подробности случившегося ЧП и уже начали доследственную проверку.

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ИСТОЧНИК KP.RU