Попала под колеса поезда: 17-летняя девушка погибла в Братске
Трагедия произошла на перегоне станции «Падунские пороги-Галачинский». 17-летняя жительница Падунского района Братска пыталась срезать путь и перейти прямиком по железнодорожным путям. Это случилось днем 30 мая.
- Машинист состава применил экстренное торможение, однако предотвратить несчастный случай не удалось, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского СУ на транспорте СК РФ. – От травм полученных при ударе, девушка скончалась на месте.
Следователи выясняют все подробности случившегося ЧП и уже начали доследственную проверку.
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ИСТОЧНИК KP.RU