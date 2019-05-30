Глава Бурятии Алексей Цыденов: «Родителям детей, пострадавших на надувном батуте, будет выплачена компенсация»

Глава Бурятии пообещал помочь родителям и детям, которые получили травмы, играя на надувном батуте в центре Улан-Удэ. Напомним, ЧП произошло днем 30 мая, на улице Терешковой. Все случилось в считанные секунды. Налетевший порыв ветра поднял в воздух огромную резиновую конструкцию на несколько метров, после чего она перевернулась и с грохотом упала на асфальт.

От удара пострадали пятеро детей. Семилетнего мальчика и девочек 6, 4 и 3 лет, получивших сильные ушибы головного мозга и переломы черепа, врачи отвезли в детскую республиканскую клиническую больницу. Медики оценивают состояние четырех из них как тяжелое, поэтому их положили в реанимационное отделение. Еще один ребенок находится под наблюдением в травматологии.

- К сожалению, из-за неправильной эксплуатации надувного батута пострадали пятеро ребятишек, - рассказал глава Бурятии Алексей Цыденов. - Это чрезвычайная и недопустимая ситуация. Всех виновных нужно привлечь к ответственности в полной мере, разобраться, кто и как что нарушил, каждый должен ответить за свое.

Как стало известно, поиском небезопасных аттракционов в Улан-Удэ займется специально созданная межведомственная рабочая группа. В нее вошли представители городской администрации, а также представители Гостехнадзора и МВД.

В пресс-службе правительства Бурятии также сообщили, что пострадавшим детям и их родителям окажут всю необходимую помощь. Семьям выплатят компенсация в зависимости от тяжести травм и стоимости лечения. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело на владельца надувного батута за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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