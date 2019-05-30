2019-05-30T11:59:52+03:00
Происшествия

Дети получили тяжелейшие травмы головы: уголовное дело возбуждено по факту перевернувшегося батута в Улан-Удэ

У ребятишек ушибы головного мозга и переломы костей черепа [фото, видео]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Дети получили тяжелейшие травмы головы: уголовное дело возбуждено по факту перевернувшегося батута в Улан-Удэ. Фото: СУ СК России по Бурятии.Дети получили тяжелейшие травмы головы: уголовное дело возбуждено по факту перевернувшегося батута в Улан-Удэ. Фото: СУ СК России по Бурятии.
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Стало известно состояние детей, которые 30 мая, пострадали после опрокидывания надувного батута в центре Улан-Удэ. Как уточнили в следственном комитете, травмы получили четверо ребятишек в возрасте от 2 до 7 лет. Сейчас один из них находится в тяжелом состоянии, без сознания. В детской республиканской клинической больнице, куда госпитализировали пострадавших детей, уже побывал министр здравоохранения Бурятии Дамбинима Самбуев.

Видео с места опрокидывания батута с детьми в Улан-Удэ.Видео: СУ СК России по Бурятии

- У всех пострадавших ушибы головного мозга, - рассказал Дамбинима Самбуев. - У двоих – переломы костей черепа, они в тяжелом состоянии. Ситуация находится на контроле, врачи оказывают всю необходимую помощь. Скорее всего, родителей запустят к детям в реанимацию только к вечеру, 30 мая. Известно, что среди пострадавших мальчик 7 лет, а также девочки 6, 4 и 3 лет.

Батут с детьми снесло порывом ветра в Улан-Удэ.Видео: компания "Тивиком"

В следственном комитете Бурятии, тем временем, уже возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, предназначенных для детей и не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей». При осмотре конструкции батута, следователи зафиксировали, что он крепился веревками к двум опорам, выполненным из автомобильных покрышек и бетона. Веревки были оборваны. По основной версии, батут перевернулся из-за сильного порыва ветра.

- Сейчас устанавливаются организаторы аттракциона, - добавили в пресс-службе СУ СК по Бурятии. - Проводится выемка технической документации, актов и разрешений на осуществление предпринимательской деятельности.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU

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