СЕГОДНЯ 04:29 2019-06-02T04:29:45+03:00

Погода на 2 июня в Иркутске: без осадков и до +22. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Изменить размер текста: A A

В Иркутске прошел долгожданный праздник – День города. Если вчера дождь внес свои коррективы, то сегодня 2 июня синоптики осадков не прогнозируют. За то в течение дня будет переменная облачность, ветер юго-восточный 5-10 м/с. Столбики термометров в столице Приангарья поднимутся до отметки в +22 градуса.

- По области- переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди, в отдельных районах ливни, грозы и град, - сообщили в ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». – Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы до 17 м/с. А в южных юго-восточный 5-10 м/с.

По данным метеорогов, средняя температура по Иркутской области будет +18,+23, но при облачной погоде может опуститься и ниже до +8,+13.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Фотографии и видео Дня города 2019 в Иркутске: лучшие моменты костюмированного шествия. День города 2019 в Иркутске: смотрите фотографии и видео. (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU