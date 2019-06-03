Прокуратура назвала причины массовой гибели рыбы в Усольском районе

СЕГОДНЯ 11:40 2019-06-03T11:40:16+03:00

Химические вещества и паразиты оказались ни при чем

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Стали известны результаты проверки, которую провела прокуратура из-за массовой гибели рыбы в реке Биликтуйка. Напомним, что ЧП случилось в Усольском районе весной этого года. Тогда местные жители выложили в интернет кадры, на которых запечатлены сотни погибших обитателей реки, которые угодили в смертельную ловушку.

- Причиной случившегося стал замор, это произошло из-за полного промерзания мелководья и образования донного льда, - сообщили в пресс-службе Байкальской природоохранной прокуратуры.

Другие теории, которые выдвигали пользователи соцсетей, не нашли подтверждения. Исследование проб воды и тел погибших рыб подтвердили, что концентрация вредных веществ не была превышена.

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ИСТОЧНИК KP.RU