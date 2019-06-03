Сжигали мусор и разводили костры: почти 1000 человек оштрафовали в Иркутской области

СЕГОДНЯ 12:17 2019-06-03T12:17:59+03:00

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Ненастная погода, которая пришла в Приангарье в начале июня, принесла в регион дожди. Несмотря на то, что рады им не все, польза от них все же есть. В том числе с их помощью число действующих лесных пожаров в Иркутской области снизилось до нуля. Чтобы все усилия не сошли на нет, инспекторы МЧС и полицейские продолжают искать тех, кто разводит костры в лесах и сжигает мусор и сухую траву на своих участках.

- За минувшие задержаны и оштрафованы 26 человек, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Напомним, что с 1 мая на территории всего региона действует особый противопожарный режим. Поэтому разводить костры и сжигать мусор запрещено. Всего по данным МЧС Иркутской области с начала весны составили 981 протокол. Общая сумма штрафов, собранная с нарушителей уже превысила более 2,5 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU