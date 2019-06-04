Парень и девушка из Железногорска-Илимского отправились в путешествие на платформе грузового поезда

СЕГОДНЯ 06:50 2019-06-04T06:50:05+03:00

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Желание сменить обстановку и отправиться в путешествие время от времени посещает каждого из нас. Вот и двое молодых людей из Железногорска-Илимского решили исследовать новые горизонты и отправились автостопом в Усть-Кут. Часть долгого пути 18-летний парень и 15-летняя девушка решили преодолеть на грузовом поезде. На его платформе они уехали достаточно далеко, но до места назначения добраться не смогли: их заметили сотрудники железнодорожной охраны. Они сняли юных путешественников с поезда в районе станции Янталь и передали сотрудникам транспортной полиции.

- Девушку вернули родителям, а в отношении юноши составлен протокол об административном правонарушении, - сообщили в пресс-службе ВС ЛУ МВД на транспорте.

Сотрудники транспортной полиции напоминают, что железная дорога – это зона повышенной опасности и нарушение правил безопасности может привести к трагическим последствиям. И, конечно, они призывают родителей внимательно следить за своими детьми!

ИСТОЧНИК KP.RU