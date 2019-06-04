СЕГОДНЯ 07:49 2019-06-04T07:49:06+03:00

12 лет в бегах: жителя Качуга, убившего своего знакомого, поймали в Баяндаевском районе. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

На допросе мужчина рассказал, что все эти годы и его не покидало чувство вины

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В Качугский районный суд поступило дело об убийстве 13-летней давности. В далеком 2006 году в сторожке пилорамы по улице Краснова в поселке Качуг произошла ссора между 33 – летним мужчиной и его знакомым. В ярости он избил своего приятеля, который позже скончался в больнице. Испугавшись наказания, убийца подался в бега и переехал в Баяндаевский район. Все эти годы расследование уголовного дела не прекращалось и спустя 12 лет, следователям и полицейским удалось собраться достаточно улик, чтобы задержать мужчину.

- На допросе 46-летний мужчина рассказал, что все эти годы и его не покидало чувство вины, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

В ведомстве уточнили, что после окончания расследования дело уже передано в суд, который и вынесет свой приговор беглецу.

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ИСТОЧНИК KP.RU