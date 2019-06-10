Российская студенческая весна 2020: финал пройдет в Иркутске и Ростове-на-Дону

СЕГОДНЯ 04:40 2019-06-10T04:40:48+03:00

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Иркутск в следующем году ждет яркое событие. В нашем городе пройдет финал Российской студенческой весны. Об этом накануне сообщил председатель Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи» Павел Красноруцкий на закрытии III международного фестиваля «Студенческой весны стран БРИКС и ШОС» в Ставрополе.

- В будущем году финал «Российской Студвесны» примут два региона — это Ростов-на-Дону, а также Иркутская область, - проводит его слова официальный сайт события.

Ростов-на-Дону примет студентов вузов, а столица Приангарья — учащихся профессиональных образовательных организаций. Напомним, что в этом году фестиваль проходил в Перми. Туда приехали около 3000 студентов из 75 регионов РФ.

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ИСТОЧНИК KP.RU