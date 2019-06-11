2019-06-11T03:32:53+03:00
Общество

Привезут из Москвы: музей Распутина в Иркутске пополнится новыми экспонатами

Предметы разместят в разделе «Творчество»
Мария КНЯЗЕВА
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Привезут из Москвы: музей Распутина в Иркутске пополнится новыми экспонатамиПривезут из Москвы: музей Распутина в Иркутске пополнится новыми экспонатамиФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Музей В. Г. Распутина в скором времени пополнится новыми экспонатами. Их привезут из фондов Валентина Распутина в Москве, Музея МХАТа и отдела рукописей Российской Государственной библиотеки.

- В экспозицию будут добавлены материалы, показывающие процесс создания произведений «Деньги для Марии», «Последний срок», «Живи и помни», «Пожар», «Дочь Ивана, мать Ивана», - рассказали в пресс-службе Иркутского краеведческого музея. - Это будут фотографии, рукописи, музейные предметы, иллюстрирующие сюжет произведения, снимки театральных постановок.

Работа по реорганизации в музее уже началась и продлится до 21 июня. После этого увидеть «новинки» музея смогут все иркутяне.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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