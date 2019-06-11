34-летняя женщина разбилась, выпав с 14 этажа в Иркутске

СЕГОДНЯ 06:26 2019-06-11T06:26:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Трагедия произошла ранним утром, 11 июня около дома по улице Александра Невского в Иркутске. Около 06.00 утра, из окна 14-го этажа выпала 34-летняя женщина. От полученных травм она скончалась на месте. Сейчас во всех обстоятельствах разбираются полицейские.

- По одной из версий, причиной произошедшего могли быть проблемы со здоровьем, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Сейчас эта информация проверяется.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Смертельное ДТП на Байкальском тракте: два человека погибли в столкновении автомобиля такси и Жигулей

Страшная авария произошла днем, 10 июня на Байкальском тракте, под Иркутском. На 24 километре трассы, около 16.40 часов там столкнулись «Тойота Королла» с эмблемой одной из служб такси города, которая ехала со стороны Листвянки и ВАЗ 21115 (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU