2019-06-11T06:26:33+03:00
Происшествия

34-летняя женщина разбилась, выпав с 14 этажа в Иркутске

Трагедия произошла в доме на улице Александра Невского
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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34-летняя женщина разбилась, выпав с 14 этажа в Иркутске34-летняя женщина разбилась, выпав с 14 этажа в ИркутскеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Трагедия произошла ранним утром, 11 июня около дома по улице Александра Невского в Иркутске. Около 06.00 утра, из окна 14-го этажа выпала 34-летняя женщина. От полученных травм она скончалась на месте. Сейчас во всех обстоятельствах разбираются полицейские.

- По одной из версий, причиной произошедшего могли быть проблемы со здоровьем, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Сейчас эта информация проверяется.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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