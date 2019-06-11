2019-06-11T07:41:32+03:00
Общество

Цел и невредим: найден пропавший под Иркутском 8-летний мальчик

Его нашли в одном из садоводств
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Цел и невредим: найден пропавший под Иркутском 8-летний мальчикЦел и невредим: найден пропавший под Иркутском 8-летний мальчик
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Благополучно закончились поиски 8-летнего мальчика, который пропал под Иркутском, 10 июня. Напомним, полицейские сообщали, что около 17.00 часов школьник уехал на своем желто-оранжевом велосипеде из садоводства «Заря», которое находится в районе железнодорожного переезда, в сторону Шелехова, и не вернулся.

Почти сутки мальчишку искали более 150 человек, среди которых были полицейские, волонтеры и просто неравнодушные местные жители. Поиски принесли результаты, утром, 11 июня. В одном из садоводств Шелехова, поздно вечером его заметила 22-летняя местная жительница. Она приютила мальчика, и уложила спать. А когда увидела в соцсетях, что его ищут, позвонила в полицию. Все обстоятельства пропажи школьника, выясняются. По предварительной информации, он заблудился.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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