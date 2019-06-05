2019-06-05T11:43:34+03:00
Общество

Ищут больше месяца: 45-летняя женщина бесследно исчезла в поселке Маркова

Татьяна Пучкова пропала еще 2 мая
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
Ищут больше месяца: 45-летняя женщина бесследно исчезла в поселке Маркова. Фото: ГУ МВД России по Иркутской областиИщут больше месяца: 45-летняя женщина бесследно исчезла в поселке Маркова. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области
Изменить размер текста:

О пропаже 45-летней жительницы поселка Маркова Татьяны Пучковой, полицейским сообщили ее взволнованные родственники. Они рассказали, что еще 2 мая женщина вышла из дома и не вернулась. С тех пор на связь она больше не выходила. Вот уже больше месяца никто из родных и друзей ничего не знают о ее местонахождении.

В пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области сообщают особые приметы пропавшей. Рост женщины 170 см, плотного телосложения, темные волосы выше плеч, глаза карие. В день исчезновения она была одета в белую вязаную кофту, темно-лиловый халат и черные сапоги.

Полицейские, которые не прекращают поиски Татьяны Пучковой, просят всех, кто что-либо знает о ее местонахождении, сообщать в ближайшую дежурную часть.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

СК: тулунский маньяк, которого не могли поймать почти 20 лет, причастен еще к 13 изнасилованиям (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Поиск без вести пропавших в Иркутской области»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Гребли деньги в центре города: два подпольных игровых салона накрыли в Иркутске
"Если сложить высоту вершин, получится Эверест" - иркутянин за три дня поднялся на 8630 метров
Перепутала педали: в Усть-Илимске автолюбительница на «Хонде» сбила 13-летнюю девочку на «зебре»
Природный фонтан появился посреди степи в Бурятии
На Петербургском экономическом форуме Иркутская область подпишет ряд соглашений
Возведение фельдшерско-акушерских пунктов в некоторых районах Иркутской области затягивается
Отдал деньги, часы и смартфон: иркутский таксист «развел» клиента на 120 тысяч рублей, пообещав устроить его на работу
СК начал проверку после пожара, в котором погибли мать и сын в поселке Маркова
Делал закладки: в Иркутске наркоторговца приговорили к 6 годам колонии
Заглянул в посылки: начальник почтового вагона украл пять сотовых и видеокамеру в Иркутске