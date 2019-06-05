Ищут больше месяца: 45-летняя женщина бесследно исчезла в поселке Маркова
О пропаже 45-летней жительницы поселка Маркова Татьяны Пучковой, полицейским сообщили ее взволнованные родственники. Они рассказали, что еще 2 мая женщина вышла из дома и не вернулась. С тех пор на связь она больше не выходила. Вот уже больше месяца никто из родных и друзей ничего не знают о ее местонахождении.
В пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области сообщают особые приметы пропавшей. Рост женщины 170 см, плотного телосложения, темные волосы выше плеч, глаза карие. В день исчезновения она была одета в белую вязаную кофту, темно-лиловый халат и черные сапоги.
Полицейские, которые не прекращают поиски Татьяны Пучковой, просят всех, кто что-либо знает о ее местонахождении, сообщать в ближайшую дежурную часть.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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