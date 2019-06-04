СК: тулунский маньяк, которого не могли поймать почти 20 лет, причастен еще к 13 изнасилованиям

Новый поворот в деле тулунского насильника, на след которого не могли выйти почти 20 лет. Напомним, 51-летнего местного жителя задержали в январе этого года, по подозрению в 11 изнасилованиях, которые он совершил за 11 лет, с 2001 по 2012 годы. И вот, спустя почти полгода, следователям удалось выяснить, что мужчина причастен еще как минимум к 13 подобным надругательствам.

- На данный момент, благодаря налаженному психологическому контакту с обвиняемым, удалось доказать, что он совершил преступления в отношении 24 женщин в период с 1992 по январь 2019 года, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Он уже дал признательные показания. По всем эпизодам проведены проверки на месте совершения преступлений. Теперь ему предъявлены новые обвинения по двум статьям: «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/686536" frameborder="0"></iframe> В Иркутской области задержали серийного маньяка, на счету которого не менее 11 изнасилований.

А теперь о том, как действовал хладнокровный маньяк. Поздно вечером мужчина подкарауливал женщин на пустых городских улицах Тулуна, приставлял нож к горлу и насиловал. Иногда грабил - отбирал ценные вещи, украшения, кошельки и деньги.

Выяснить, что большинство изнасилований совершил один и тот же человек, полицейским удалось после того, как они изъяли следы с мест преступлений и сравнили их с ДНК из лаборатории ЭКЦ ГУ МВД России по Иркутской области. Получив генотип подозреваемого, оперативникам нужно было найти лишь его носителя. Для этого проверяли мужчин, подпадающих под обрывочные и неточные описания, полученные от потерпевших женщин. Так, допросили более 3 тысяч человек. Кроме того, провели 15 тысяч исследований и генетических экспертиз биологических образцов. Полицейские и специалисты проделали колоссальный объем работы и наконец, были вознаграждены. В январе 2019-го анализ ДНК одного из подозреваемых на 100% совпал с биологическим материалом одной из жертв

Фото: СУ СК России по Иркутской области

Как удалось узнать «Комсомольской правде» в Иркутске, серийным насильником оказался местный бульдозерист, который работал на местном угольном разрезе. Ничем особым он не выделялся, никаких странностей в поведении коллеги не замечали. Мужчина много лет женат, и у него есть двое взрослых детей. С момента задержания, он находится под стражей. Теперь его ждет еще и судебно психолого-психиатрическая экспертиза, которая установит его вменяемость. Следствие не исключает, что пострадавших женщин может быть больше.