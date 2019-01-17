Тулунский маньяк, подозреваемый в серии изнасилований, оказался 50-летним бульдозеристом

Иркутские полицейские раскрыли подробности поисков серийного насильника из Тулуна, на след которого удалось выйти спустя почти 20 лет. Напомним, 50-летнего местного жителя задержали на днях. Его подозревают как минимум в 10 изнасилованиях, которые он совершил за 11 лет, с 2001 по 2012 годы. По версии следствия,мужчина подкарауливал поздно вечером женщин на городских улицах Тулуна, приставлял нож к горлу и насиловал. Иногда грабил - отбирал ценные вещи (украшения, кошельки, деньги – сейчас это проверяется).

Выяснить, что большинство изнасилований совершено одним и тем же человеком, полицейским удалось после того, как они изъяли следы с мест преступлений и сравнивали их с ДНК из лаборатории ЭКЦ ГУ МВД России по Иркутской области.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/686694" frameborder="0"></iframe> Серийного насильника из Иркутской области поймали после 15 тысяч ДНК-экспертиз.

- Получив генотип подозреваемого, оперативникам нужно было найти лишь его носителя, - рассказала заместитель начальника отдела биологических экспертиз и исследований ЭКЦ ГУ МВД России по Иркутской области Наталья Давыдова. - Для этого проверялись мужчины, прямо или косвенно подпадающие под обрывочные и неточные описания, полученные от потерпевших женщин.

Только за последний год сыщики допросили более 3 тысяч человек. Кроме того, было проведено 15 тысячисследований и генетических экспертиз биологических образцов. Так как объем работы был просто огромен, к процессу сравнительного анализа пришлось подключить ДНК-лаборатории МВД Хабаровска, Новосибирска и Москвы. Выйти на след подозреваемого удалось лишь в январе 2019-го.Его вызвали в отдел полиции, взяли анализ ДНК. Биологический материал, с чем сравнивать, у оперативников был. Его взяли у жертв нападений.

Результат – 100% совпадение.

Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

- Ему предъявлено обвинение по статьям "изнасилование" и "насильственные действия сексуального характера", - сообщили в пресс-службах СУ СК РФ и ГУ МВД РФ по Иркутской области. - Сейчас он помещён в следственный изолятор.

Подозреваемый в серии изнасилований - 50-летний бульдозерист, который работал на местном угольном разрезе. Ничем особым он не выделялся, никаких странностей в поведении коллеги не замечали. Мужчина женат, у него есть двое взрослых детей. Жена работает учителем в местной школе. В советские времена был судим за кражу госимущества. «Комсомолке» удалось поговорить с родственниками мужчины. (Подробности)

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