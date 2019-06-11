2019-06-11T11:57:18+03:00
Общество

В ближайшие 5 лет в Иркутской области появятся 5 новых кинозалов

В ближайшие несколько лет кинотеатры появятся в Ангарском городском округе, Саянске, Братске, Хомутово и Усть-Уде
Анна ПОПОВА
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В Иркутской области появится 5 новых кинозаловВ Иркутской области появится 5 новых кинозаловФото: Рая ИБРАГИМОВА
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В ближайшие несколько лет еще больше жителей Иркутской области получат возможность посмотреть кино на большом экране. Наш регион принял участие в шестом конкурсе Фонда кино и выиграл 5 грантов на строительство современных кинозалов. Субсидии в размере до 5 миллионов рублей получат Ангарский городской округ, города Саянск и Братск, село Хомутово и поселок Усть-Уда. Новые кинотеатры в этих населенных пунктах появятся в 2024 году.

- Иркутская область всегда активно принимает участие в конкурсах Фонда кино, - сообщили в пресс-службе Министерства культуры и архивов Иркутской области. – Таким образом, с 2015 года в нашем регионе построено уже 15 современных кинозалов.

Жителям небольших поселков и отдаленных городов Иркутской области осталось подождать совсем немного – совсем скоро они смогут знакомиться с новинками кинематографа и смотреть лучшие фильмы на современном оборудовании. Лишь один нюанс отличает эти кинозалы от кинотеатров в крупных городах – количество сеансов отечественных фильмов должно составлять не менее 50 процентов от всего объема кинопоказов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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