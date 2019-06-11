Не уверен – не обгоняй: в Ангарске мотоциклист пострадал при столкновении с автомобилем

СЕГОДНЯ 12:32 2019-06-11T12:36:18+03:00

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7-го июня в Ангарске мотоциклист попал в ДТП, пытаясь обогнать автомобиль. Сообщение об этом появилось на портале “Живой Ангарск”. Водитель мотоцикла Suzuki Bandit решил опередить ВАЗ, который ехал впереди него, и начал объезжать машину слева. Но невнимательный мотоциклист не заметил, что автомобилист начал совершать поворот налево. В итоге автомобиль наехал прямо на мотоциклиста, после чего тот вылетел за пределы проезжей части и приземлился на газон. Водитель ВАЗа вместе с пассажиром тут же выбежали из машины, чтобы помочь пострадавшему и вызвали “скорую”. В результате ДТП водитель мотоцикла получил серьезные травмы и был госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU