Известный видеоблогер и журналист Юрий Дудь приехал в Братск

СЕГОДНЯ 10:23 2019-06-12T10:23:17+03:00

По неофициальной информации, Юрий Дудь снимает в Братске ролик для своего канала «ВДудь»

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Один из самых популярных видеоблогеров российского «Ютуба» и известный спортивный журналист Юрий Дудь приехал в Братск. По неофициальной информации от местных жителей, автор канала «Вдудь», который насчитывает более 5 миллионов подписчиков, прилетел в сибирский город вместе со своей съемочной группой, 11 июня. Правда, цель визита звездного блогера, не сообщается.

Скорее всего, в Братск Юрий Дудь приехал, чтобы снять ролик для очередного выпуска своего канала. Тема сюжета, конечно неизвестна. Вполне возможно, Юрий планирует рассказать своим подписчикам о комсомольской стройке или о каком-нибудь другом историческом событии, связанным с Братском. Кстати, по словам тех же местных жителей, Юрий старается не афишировать свой визит и просит поклонников не выкладывать фотографии с ним в соцсетях в ближайшее время.

В любом случае, цель визита журналиста в Сибирь, мы узнаем через неделю- другую, когда он выложит видео на канале.

СПРАВКА «КП»

Юрий ДУДЬ

Родился: 11 октября 1986 года в Потсдаме.

В 2008 году окончил факультет журналистики МГУ.

С апреля 2011 по январь 2012 года работал специальным корреспондентом и комментатором.

С февраля 2012 по июнь 2013 года вел футбольную программу «Удар головой».

С ноября 2015 по февраль 2017 года был автором и ведущим программы «Культ тура».

7 февраля 2017 года Юрий запустил в YouTube шоу «вДудь», в котором берёт интервью у известных людей — журналистов, бизнесменов, деятелей культуры, интернета и политики. Сейчас канал насчитывает 5 576 210 подписчиков.

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ИСТОЧНИК KP.RU