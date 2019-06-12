2019-06-12T16:57:14+03:00
Происшествия

15-летнюю девочку сбили в Слюдянке: водитель сбежал с места ДТП

Полицейские призывают нарушителя явиться самостоятельно
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Место, где произошло ДТП. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.Место, где произошло ДТП. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.
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В Слюдянке полицейские разыскивают водителя, который на своем автомобиле сбил 15-летнюю девочку. В момент аварии, школьница вместе с подругой шла вдоль проезжей части, по улице 40 лет Октября. Даже не остановившись и не оказав пострадавшей первую помощь, нарушитель уехал с места ДТП. Сейчас его разыскивают.

- С различными травмами школьницу доставили в больницу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – По словам очевидцев, водитель был на легковом темно-красном автомобиле, марка которого, пока не установлена. Предположительно, госномер машины: «832».

Полицейские призывают виновника аварии самостоятельно явиться в ближайший отдел для дачи показаний. Также разыскиваются свидетели и очевидцы происшествия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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