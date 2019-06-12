2019-06-12T07:48:20+03:00
Авто

Смертельное ДТП в Усольском районе: 5-летний мальчик погиб в столкновении Киа и грузовика Toyota ToyoAce

Оба водителя госпитализированы [фото]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Смертельное ДТП в Усольском районе: 5-летний мальчик погиб в столкновении Киа и грузовика Toyota ToyoAce. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.Смертельное ДТП в Усольском районе: 5-летний мальчик погиб в столкновении Киа и грузовика Toyota ToyoAce. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.
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Крупная авария произошла днем, 11 июня на трассе Р-255 «Сибирь» в Усольском районе. В 15.45 часов, на 1787 км, в районе поселка Средний, водитель Киа Бонго, который ехал со стороны Черемхова, превысив скорость, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем Toyota ToyoAce.

Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

- От полученных травм погиб 5-летний мальчик, который находился в салоне грузовика, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Он умер по дороге в больницу. Водители обеих машин госпитализированы с различными травмами.

Инспекторы ГИБДД выясняют все обстоятельства этой трагической аварии и напоминают водителям Приангарья о соблюдении скоростного режима, как на городских улицах, так и на трассах. Это спасет жизнь вам и вашим близким.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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