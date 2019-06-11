2019-06-11T11:57:15+03:00
Происшествия

ДТП на трассе Р-255 «Сибирь»: столкнулись маршрутка «Средний – Усолье-Cибирское» и легковой автомобиль

Пострадали 4 пассажира и водитель микроавтобуса «Фиат Дукато» [видео]
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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ДТП на трассе Р-255 «Сибирь»: столкнулись маршрутка «Средний – Усолье-Cибирское» и легковой автомобиль.ДТП на трассе Р-255 «Сибирь»: столкнулись маршрутка «Средний – Усолье-Cибирское» и легковой автомобиль.Фото: ГУ МВД по Иркутской области
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Крупная авария произошла на трассе Р-255 «Сибирь» в Усольском районе. По предварительным данным, днем 11 июня около 13 часов 10 минут водитель легковушки «Хонда Аккорд» ехавший из Иркутска не справился управлением и на встречной полосе столкнулся с микроавтобусом «Фиат Дукато», который ехал по маршруту «поселок Средний – Усолье – Сибирское». От удара обе машины вылетели в кювет.

Пять человек пострадали при столкновении маршрутки и легковушки на трассе Р-255 "Сибирь".Видео: группа ДТП 38RUS.Предоставлено "КП"

- На момент ДТП в микроавтобусе находились 7 человек, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Водитель и 4 пассажира маршрутки отвезли в травмпункт.

Место аварии изучают инспекторы ГИБДД. Полицейские выясняют все подробности случившегося. Проводится доследственная проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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