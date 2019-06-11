ДТП на трассе Р-255 «Сибирь»: столкнулись маршрутка «Средний – Усолье-Cибирское» и легковой автомобиль
Крупная авария произошла на трассе Р-255 «Сибирь» в Усольском районе. По предварительным данным, днем 11 июня около 13 часов 10 минут водитель легковушки «Хонда Аккорд» ехавший из Иркутска не справился управлением и на встречной полосе столкнулся с микроавтобусом «Фиат Дукато», который ехал по маршруту «поселок Средний – Усолье – Сибирское». От удара обе машины вылетели в кювет.
Пять человек пострадали при столкновении маршрутки и легковушки на трассе Р-255 "Сибирь".Видео: группа ДТП 38RUS.Предоставлено "КП"
- На момент ДТП в микроавтобусе находились 7 человек, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Водитель и 4 пассажира маршрутки отвезли в травмпункт.
Место аварии изучают инспекторы ГИБДД. Полицейские выясняют все подробности случившегося. Проводится доследственная проверка.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Смертельное ДТП на Байкальском тракте: два человека погибли в столкновении автомобиля такси и Жигулей. Еще трое пассажиров госпитализированы. (подробности).
Несовершеннолетний за рулем мотоцикла: ДТП произошло в Усольском районе. Родителей привлекут к ответственности. (подробности).
Два человека погибли в ДТП на трассе Шелехов-Ангарск в Иркутской области. Обстоятельства аварии сейчас выясняют сотрудники ГИБДД. (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «ДТП с участием маршруток и автобусов в Иркутске »