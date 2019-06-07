Два человека погибли в ДТП на трассе Шелехов-Ангарск в Иркутской области
Сегодня, 7 июня, около 01.30 ночи на автодороге Шелехов-Ангарск два человека погибли в дорожно-транспортном происшествии. Авария произошла в районе виадука.
- Предварительно установлено, что водитель на автомобиле «Тойота Креста» не справился с рулевым управлением при повороте в сторону Ангарска, врезался в ограждение и выехал в кювет, - сообщает пресс-служба ГИБДД МУ МВД России «Иркутское».
Из трех человек. Находящихся в иномарке, выжил только один. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия, проводится проверка.
Два человека погибли в ДТП на трассе Шелехов-Ангарск в Иркутском области. Фото: ГИБДД МВД РФ "Иркутское"
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ИСТОЧНИК KP.RU