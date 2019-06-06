2019-06-06T19:04:29+03:00
Общество

Проезд по улице Радищева закроют на полтора месяца в Иркутске

В связи с этим изменится схема движения автобусов №9 и №56
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Проезд по улице Радищева закроют на полтора месяца в ИркутскеПроезд по улице Радищева закроют на полтора месяца в ИркутскеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Внимание, жители Иркутска! В Правобережном округе на полтора месяца изменится схема движения.

- С 15 июня по 31 июля закроют проезд по улице Радищева на участке от улицы Баррикад до улицы Щапова, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. - Там пройдут работы по укладке нового участка теплосетей.

В мэрии уточнили, что из-за этого изменится схема движения транспорта. Так, автобусы №9 и №56 по пути в центр города, после улицы Баррикад пойдут по улицам Рабочего Штаба, Шевцова, Петрова, Радищева. И еще одно важное изменение! Остановку «Больница № 9» перенесут на перекресток улиц Радищева и Петрова, напротив супермаркета «Элен». ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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