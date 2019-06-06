2019-06-06T12:47:57+03:00
Общество

Движение транспорта по улицам Седова и Партизанской ограничат в Иркутске

Там пройдут аварийные ремонтные работы на водопроводе
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Движение транспорта по улицам Седова и Партизанской ограничат в Иркутске.Движение транспорта по улицам Седова и Партизанской ограничат в Иркутске.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Внимание, автомобилисты! В Октябрьском округе Иркутска на 2 дня ограничат движение транспорта по улицам Седова и Партизанской.

- С 8:00 13 июня до 20:00 14 июня ограничат проезд по улице Байкальская на пересечении с улицей Байкальской, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. – В эти же сроки аналогичные ограничения введут на улице Партизанская от улицы Лыткина до улицы Пискунова.

В мэрии уточнили, что в этих местах пройдут аварийные ремонтные работы на сетях водопровода. Водители, будьте предусмотрительны! Заранее продумайте объездной маршрут.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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