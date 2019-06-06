СЕГОДНЯ 07:58 2019-06-06T07:58:09+03:00

Отключение горячей воды в Октябрьском и Правобережном округах в Иркутске 2019: ремонтные работы продлили на два дня. Фото: Дмитрий СМИРНОВ

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В Иркутске продолжаются плановые отключения горячей воды. Конечно, приятного в этом мало, ведь все привыкли к комфорту. Но ничего не поделаешь, ведь делается это для того, чтобы выявить потенциально уязвимые места на теплосетях. Так во время гидравлических испытаний в Октябрьском округе нашли новые участки, которым необходим ремонт.

- Отключение горячей воды продлили до 20.00 7 июня, - сообщил представитель Тепловых сетей Иркутска. – Приносим извинения за увеличение срока, но ремонт необходимость.

Напомним, что ранее планировалось включить трубы вчера 5 июня.

КОНКРЕТНО

улица Нижняя Набережная, 2, 4, 6, 8

улица Польских Повстанцев, 1, 1а, 3, 14, 18

улица Рабочая, 9, 15, 17, 21(школа №72)

улица Сухэ-Батора, 1, 1а, 2, 2а, 3

улица Пролетарская, 2

улица Иосифа Уткина, 2, 6, 6б, 12, 13а, 15(школа №9), 17, 24, 24/1, 26

улица Подаптечная, 12

улица Ямская, 49, 51

улица Красногвардейская, 14а

улица Декабрьских Событий, 82, 84, 84/1, 87, 87а, 88, 88а, 90, 97

улица Карла Либкнехта, 63а

улица Фридриха Энгельса, 8б, 12

улица Карла Либкнехта,46,48,58

улица Софьи Перовской,41а

Красноказачья, 2, 8а, 9, 9а, 10, 10а,б,в,г, 10/1, 13а,б,в,г, 21, 21/2

Дек.Событий, 103, 103а,б,г,д, 105а,б,в, 107а,б, 109, 117, 119

Ямская, 40, 42(д/с№68), 50, 50а,б,е,ж,з, 50з/1-2

Поленова, 1, 1/1, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а/1, 19, 21, 23, 25, 27, 31/6, 33/1-5, 35, 35в, 37

Култукская, 1в, 9а,б,в, 9/1, 10, 11, 13

3-я Красноказачья, 1, 3, 5, Альпийская, 1, 1а, 3, 5

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ИСТОЧНИК KP.RU