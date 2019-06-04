Отключение холодной воды в Октябрьском и Правобережном округах в Иркутске 2019: трубы перекроют с 13 по 15 июня
Лето еще только начинается, а подготовка к зиме началась уже сейчас. Так коммунальные службы Иркутска начали проверять работу всех систем городского водоснабжения. Но для жителей областного центра, эта пора ассоциируется с временными неудобствами. Привыкшим к комфорту горожанам приходится мыться в тазиках и закупаться питьевой водой заранее. Первыми в этом году с этим столкнулись жители Ленинского и Свердловского округов. Чтобы не оказаться в неловком положении, не забывайте следить за графиком отключения холодной и горячей воды в Иркутске 2019.
- Для проведения ремонтных работ на водопроводе и канализации с 22:00 13 июня до 16:00 15 июня отключат холодную воду в Октябрьском и Правобережных округах, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. – А также в поселках Дзержинск и Молодежный.
В мэрии уточнили, что подвоз воды будет только к социально значимым объектам, таким как больницы и детские дома.
КОНКРЕТНО
ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ В ИРКУТСКЕ
13-15 июня, 42 часа
Октябрьский округ
В части Октябрьского округа в границах:
ул. Седова,
ул. Подгорная,
ул. 1-я Советская,
ул. Красноярская,
ул. Култукская,
левый берег реки Ушаковки,
микрорайон Солнечный,
ул. Верхняя Набережная,
ул. Кожова,
а также поселки Дзержинск, Молодёжный, Светлый, ГринЛэнд и ЖК Morgan Six.
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