2019-06-04T11:06:04+03:00
Общество

Отключение холодной воды в Октябрьском и Правобережном округах в Иркутске 2019: трубы перекроют с 13 по 15 июня

К больницам и детским домам организуют подвоз воды
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Отключение холодной воды в Октябрьском и Правобережном округах в Иркутске 2019: трубы перекроют с 13 по 15 июня.Отключение холодной воды в Октябрьском и Правобережном округах в Иркутске 2019: трубы перекроют с 13 по 15 июня.Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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Лето еще только начинается, а подготовка к зиме началась уже сейчас. Так коммунальные службы Иркутска начали проверять работу всех систем городского водоснабжения. Но для жителей областного центра, эта пора ассоциируется с временными неудобствами. Привыкшим к комфорту горожанам приходится мыться в тазиках и закупаться питьевой водой заранее. Первыми в этом году с этим столкнулись жители Ленинского и Свердловского округов. Чтобы не оказаться в неловком положении, не забывайте следить за графиком отключения холодной и горячей воды в Иркутске 2019.

- Для проведения ремонтных работ на водопроводе и канализации с 22:00 13 июня до 16:00 15 июня отключат холодную воду в Октябрьском и Правобережных округах, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. – А также в поселках Дзержинск и Молодежный.

В мэрии уточнили, что подвоз воды будет только к социально значимым объектам, таким как больницы и детские дома.

КОНКРЕТНО

ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ В ИРКУТСКЕ

13-15 июня, 42 часа

Октябрьский округ

В части Октябрьского округа в границах:

ул. Седова,

ул. Подгорная,

ул. 1-я Советская,

ул. Красноярская,

ул. Култукская,

левый берег реки Ушаковки,

микрорайон Солнечный,

ул. Верхняя Набережная,

ул. Кожова,

а также поселки Дзержинск, Молодёжный, Светлый, ГринЛэнд и ЖК Morgan Six.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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