СЕГОДНЯ 04:27 2019-06-11T04:27:22+03:00

Несовершеннолетний за рулем мотоцикла: ДТП произошло в Усольском районе Фото: ГУ МВД по Иркутской области

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Поехал кататься на мотоцикле с разрешения одного из родителей. 14-летний подросток, управляя «железным конем», выехал на федеральную трассу в Усольском районе Иркутской области и столкнулся с иномаркой.

- Авария случилась недалеко от поселка Биликтуй на 1827 километре автодороги Р-255 «Сибирь», - сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Иркутской области. - Ребенок и женщина за рулем автомобиля пострадали, потребовалась медицинская помощь.

Обстоятельства произошедшего выясняются, а тот, кто разрешил сесть мальчишке за руль — понесет наказание. Родителя привлекут к административной ответственности.

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ИСТОЧНИК KP.RU