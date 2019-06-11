2019-06-11T04:27:22+03:00
Происшествия

Несовершеннолетний за рулем мотоцикла: ДТП произошло в Усольском районе

Родителей привлекут к ответственности
Мария КНЯЗЕВА
Поделиться:
Несовершеннолетний за рулем мотоцикла: ДТП произошло в Усольском районеНесовершеннолетний за рулем мотоцикла: ДТП произошло в Усольском районеФото: ГУ МВД по Иркутской области
Изменить размер текста:

Поехал кататься на мотоцикле с разрешения одного из родителей. 14-летний подросток, управляя «железным конем», выехал на федеральную трассу в Усольском районе Иркутской области и столкнулся с иномаркой.

- Авария случилась недалеко от поселка Биликтуй на 1827 километре автодороги Р-255 «Сибирь», - сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Иркутской области. - Ребенок и женщина за рулем автомобиля пострадали, потребовалась медицинская помощь.

Обстоятельства произошедшего выясняются, а тот, кто разрешил сесть мальчишке за руль — понесет наказание. Родителя привлекут к административной ответственности.

Читайте также:

Смертельное ДТП на Байкальском тракте: два человека погибли в столкновении автомобиля такси и Жигулей. Еще трое пассажиров госпитализированы [фото]

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Уехал на поезде? 81-летнего мужчину из Читы ищут родственники сразу в нескольких городах
Привезут из Москвы: музей Распутина в Иркутске пополнится новыми экспонатами
Легендарный футболист Никита Симонян наградил иркутский «Зенит» бронзовыми медалями Второй лиги
«Живой флаг» растянут на День России 2019 в Иркутске
Движение транспорта по улице Польских Повстанцев ограничат в Иркутске
"Главный приз - бензопила!": "Комсомолка" проводит акцию "Победа в каждый дом"
До 10 тонн: грузовикам запретят въезд в поселок Горького в Иркутске
Иркутянин отсудил полмиллиона рублей за порчу автомобиля на штрафстоянке
МЧС предупреждает: 11 июня в Иркутской области ожидаются ливни, грозы и град
Ушел из дома и не вернулся: в Ангарске ищут 46-летнего мужчину
Новая достопримечательность Черемхово: скульптура влюбленных установлена возле ЗАГСа
Алексей Соболь: ТПП Восточной Сибири подключится к работе по «доращиванию» субъектов МСП для участия в закупках
Как не надо "подкатывать" к девушке: смотрите юмористическую "короткометражку"
Потерял сознание на глубине: дайвер погиб на Байкале
Не дожил до суда: насильник, который надругался над двумя 12-летними девочками в Хомутово, умер в СИЗО
Компании Система "Город" исполнилось 15 лет. С юбилеем!
«Комсомолка» приглашает читателей на День России
Житель Саянска поджег автомобиль своего коллеги
Помогли кинологи с собаками: крупную партию наркотиков изъяли полицейские в Иркутске
Российская студенческая весна 2020: финал пройдет в Иркутске и Ростове-на-Дону