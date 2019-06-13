2019-06-13T07:09:23+03:00
Авто

Испугалась и уехала: сбившей 15-летнюю девочку в Слюдянке, оказалась автолюбительница из Тюменской области

Женщина сама явилась в отдел полиции
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Испугалась и уехала: сбившей 15-летнюю девочку в Слюдянке, оказалась автолюбительница из Тюменской области. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.Испугалась и уехала: сбившей 15-летнюю девочку в Слюдянке, оказалась автолюбительница из Тюменской области. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.
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В Слюдянке полицейским удалось по горячим следам найти виновника ДТП, в котором пострадала 15-летняя девочка. Напомним, вечером, 12 июня, на улице 40 лет Октября, школьницу сбил неизвестный автомобиль в тот момент, когда она вместе с подругой шла по обочине. Водитель, даже не остановившись, скрылся с места ЧП. Вскоре девочку госпитализировали с различными травмами. Очевидцы запомнили цвет машины и ее госномер. Вскоре ориентировка была разослана всем экипажам.

Через полтора часа полицейские нашли похожий под описание автомобиль с характерными повреждениями. В это же время, в местный отдел явилась и сама виновница ДТП. За рулем авто находилась 53-летняя жительница Тюменской области. Свой побег она объяснила, что после наезда на девочку, испугалась и решила уехать с места ДТП. А когда увидела в мессенджерах, что ее ищут, решила сдаться самостоятельно.

- За оставление места аварии женщину уже лишили водительских прав, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Проводиться проверка, устанавливается тяжесть здоровья пострадавшей школьницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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