2019-06-13T08:51:02+03:00
Авто

"Мастер парковки": иркутяне возмутились тем, что водитель подложил книги под колеса автомобиля

Литературу он использовал, чтобы машина заехала на газон
Любовь АРБАТСКАЯ
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"Мастер парковки": иркутяне возмутились тем, что водитель подложил книги под колеса автомобиля. Фото: группа ДТП38RUS во "ВКонтакте"."Мастер парковки": иркутяне возмутились тем, что водитель подложил книги под колеса автомобиля. Фото: группа ДТП38RUS во "ВКонтакте".
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Мастеров парковаться в Иркутске, да и, пожалуй, в других городах, хватает. То оставят машину посреди тротуара, то - прямо на пешеходном переходе. Один иркутянин припарковал "Жигули" на газоне во дворе дома в Иркутске II. Но пользователей соцсетей возмутило даже не сколько место парковки, сколько способ. Чтобы машина заехала на газон, водитель подложил под колеса... стопку книг!

"И как людям подобное вообще в голову приходит?", "Двоечник, видимо!" - с негодованием пишут иркутяне в популярной местной группе в соцсетях. А некоторые даже готовы спасти книги, приехать и забрать их домой. Судя по обложкам, там есть и художественная литература, и учебники. Наверняка кому-то пригодятся.

Пользователи соцсетей готовы приехать и забрать книги себе. Фото: группа ДТП38RUS во "ВКонтакте".

Пользователи соцсетей готовы приехать и забрать книги себе. Фото: группа ДТП38RUS во "ВКонтакте".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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