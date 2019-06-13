СЕГОДНЯ 08:51 2019-06-13T08:51:02+03:00

"Мастер парковки": иркутяне возмутились тем, что водитель подложил книги под колеса автомобиля. Фото: группа ДТП38RUS во "ВКонтакте".

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Мастеров парковаться в Иркутске, да и, пожалуй, в других городах, хватает. То оставят машину посреди тротуара, то - прямо на пешеходном переходе. Один иркутянин припарковал "Жигули" на газоне во дворе дома в Иркутске II. Но пользователей соцсетей возмутило даже не сколько место парковки, сколько способ. Чтобы машина заехала на газон, водитель подложил под колеса... стопку книг!

"И как людям подобное вообще в голову приходит?", "Двоечник, видимо!" - с негодованием пишут иркутяне в популярной местной группе в соцсетях. А некоторые даже готовы спасти книги, приехать и забрать их домой. Судя по обложкам, там есть и художественная литература, и учебники. Наверняка кому-то пригодятся.

Пользователи соцсетей готовы приехать и забрать книги себе. Фото: группа ДТП38RUS во "ВКонтакте".

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ИСТОЧНИК KP.RU