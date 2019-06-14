2019-06-14T11:10:13+03:00
Общество

Иркутская область представляет свои возможности и продукцию в Китае

VI Китайско-Российское ЭКСПО проходит в Харбине
Дарья АМУРСКАЯ
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Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.
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Стенд, представляющий Иркутскую область в рамках VI Китайско-Российского ЭКСПО, демонстрирует экономический потенциал региона, возможности кооперации малого и среднего бизнеса.

На выставке, которая проходит с 14 по 19 июня в Харбине, Приангарье также представляет продукцию и предложения компаний, ориентированных на производство экологически-чистых товаров: лекарственное сырье растительного происхождения, чаи, травяные сборы, молочная продукция.

Делегацию Иркутской области возглавляет губернатор Сергей Левченко.

- Китайская Народная Республика уже почти 20 лет остается для нас основным внешним партнером по торгово-экономическому сотрудничеству, - отметил глава Приангарья. - Товарооборот Иркутской области с Китаем по итогам 2018 года превысил 4,6 млрд долларов США и вырос почти на 19%. В вузах Иркутской области обучается свыше 400 студентов из КНР. По количеству иностранных туристов, посетивших озеро Байкал, Китай также на первом месте. Иркутская область и провинция Хэйлунцзян имеют богатый многолетний опыт сотрудничества, проверенный временем. Соглашение между нашими регионами, подписанное в 2012 году, является фундаментом наших отношений и имеет практические результаты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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