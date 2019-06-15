Роспотребнадзор: вода в реке Иркут опасна для здоровья

СЕГОДНЯ 04:43 2019-06-15T04:43:55+03:00

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Ну разве обходится лето без купания? Как отказать себе в том, чтобы нырнуть в воду, спасаясь от изнурительного зноя? Да вот незадача, в Иркутской области действует всего два официальных пляжа. Это пляж в заливе Якоби в Иркутске и Еловский пруд под Ангарском. Увы, но большинство других мест непригодны для купания.

- По результатам лабораторных исследований проб, взятых на реке Иркут в районе сел Баклаши и Введенщина, вода там признана опасной для здоровья, - сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Иркутской области. – Она не соответствует гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям.

Проще говоря, после купания в этих местах, можно прямиком с пляжа угодить на больничную койку с инфекцией. Напомним, что ранее в «черный список» также попали «Иркутское водохранилище» у поселка Ново-Грудинино, района ледокола «Ангара» и сама река Ангара, залив на острове Юность врачи также признали опасным. А также вновь река Иркут, но уже в районе поселка Горького и пляж в селе Смоленщина. Непригодной признали и зону рекреации на реке Мура в Зиме.

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ИСТОЧНИК KP.RU