Троица 2019 в Братске: народные гулянья пройдут в музее «Ангарская деревня»

СЕГОДНЯ 08:05 2019-06-15T08:17:43+03:00

Троица 2019 в Братске: народные гулянья проходят в музее «Ангарская деревня». Фото: группа музея «Ангарская деревня» им. О. Леонова в "Вконтакте".

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Православные Братска отмечают один из главных праздников – День святой Троицы. Согласно вековым поверьям на 50-й день после Пасхи принято провожать весну и встречать лето. Троицу 2019 в Братске широко празднуют в музее «Ангарская деревня».

- Для наших гостей подготовлена обширная развлекательная программа, - сообщили в соцсетях музея «Ангарская деревня» им. О. Леонова. – Приглашаем принять участие в крестном ходе, народных забавах и в ремесленных мастер-классах.

Добраться до музея можно на автобусах от автостанции центрального района и от кафе «Фараон» с 11.00 (автобусы будут курсировать каждые полчаса). Чтобы отпраздновать Троицу 2019 в Братске, не забудьте купить билет. Для взрослых - 200 рублей, для студентов - 100, и 50 для детей - 50 руб. Ребятишкам до 5 лет - вход бесплатный. Начало мероприятий 16 июня в 12.00.

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ИСТОЧНИК KP.RU