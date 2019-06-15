СЕГОДНЯ 09:23 2019-06-15T09:23:19+03:00

Пьяный житель Бурятии едва не убил бывшую подругу и двух ее детей, подорвав гранату. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Мужчина пришел в гости, чтобы возобновить отношения, но получив отказ пришел в ярость

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Жительница села Гурульба в Бурятии едва не стала жертвой бывшего возлюбленного. В дом 34-летней сельчанки пришел пьяный мужчина, разъяренный очередным отказом, он достал из кармана предмет похожий на гранату. Перепуганная женщина схватила своих детей и успела выбежать на улицу, после чего в ее доме раздался громкий хлопок.

- Во время осмотра нашли и изъяли осколки, предположительно гранаты, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Бурятии. – Также на участке были найдены еще два боеприпаса похожих на гранаты, все улики уже отправлены на экспертизу.

Самого же взрывника задержали на следующий день. Им оказался ранее судимый местный житель. Полицейские выясняют все детали случившегося, проводится доследственная проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU