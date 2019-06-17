2019-06-17T07:35:31+03:00
Общество

Весенняя вакцинация против бешенства диких животных завершилась в Иркутской области

Ветеринары разложили 20 тысяч доз вакцины
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Весенняя вакцинация против бешенства диких животных завершилась в Иркутской области. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области.Весенняя вакцинация против бешенства диких животных завершилась в Иркутской области. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области.
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В Иркутской области завершилась весенняя вакцинация против бешенства диких животных. Плановая акция, которая началась 13 мая, подошла к концу. В первую очередь она должна обезопасить домашний скот от укусов лис. Конечно, всех диких зверей не переловить, поэтому ветеринары используют особую технику раскладки специальных капсул с вакциной.

- Раскладку провели в Тайшетском и Ольхонском районе, на заповедных и территориях и в охотничьих угодьях, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. – Всего разложили 20 тысяч доз вакцины на площади около 1 тысячи квадратных километров.

В правительстве также напомнили, что поставить бесплатную прививку можно и домашним животным. Сделать это можно в любом подразделении ветеринарной службы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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