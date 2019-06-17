2019-06-17T11:47:39+03:00
Общество

Ремонтные работы на улице Багратиона планируют завершить до 10 июля в Иркутске

В мэрии проверили обращения граждан о нарушениях при строительстве
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Ремонтные работы на улице Багратиона планируют завершить до 10 июля в Иркутске. Фото: администрация Иркутска.Ремонтные работы на улице Багратиона планируют завершить до 10 июля в Иркутске. Фото: администрация Иркутска.
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В Иркутске продолжают ремонтировать дороги. Очередной этап благоустройства продолжается на улице Багратиона. Однако местные жители оказались недовольны тем, как проходят работы. Проверить обращение жителей Свердловского района отправился мэр Иркутска Дмитрий Бердников.

- Подрядчик выбился из графика, после сегодняшнего выезда он пообещал устранить все замечания и закончить работы уже в первой декаде июля, - отметил мэр Иркутска Дмитрий Бердников. – Помимо ремонта, здесь появятся три новые остановки общественного транспорта.

Кроме улицы Багратиона, также проверили качество выполнения работ еще на пяти участках. Среди них улицы Сергеева и Воронежская, там ремонтируют пути к путепроводу. Объект планируют сдать в конце июля.

А вот участок на Красногвардейской уже почти готов. На улице Подаптечная закончились все подготовительные работы перед укладкой асфальта. Сейчас там идет ремонт теплотрассы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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