2019-06-19T10:38:23+03:00
Общество

Депутаты ЗС продолжат настаивать на увеличении финансирования здравоохранения Иркутской области

Сергей Сокол предложил оценить эффективность передачи полномочий в сфере здравоохранения на региональный уровень
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Сергей Сокол предложил оценить эффективность передачи здравоохранения на региональный уровеньСергей Сокол предложил оценить эффективность передачи здравоохранения на региональный уровеньФото: Олег УКЛАДОВ
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Несколько лет назад полномочия сфере здравоохранения с муниципального уровня были переданы на региональный. Эффективность этого решения предложил оценить председатель Законодательного Собрания Иркутской области Сергей Сокол во время рассмотрения вопроса о реализации национальных проектов в регионе.

- Ситуация в здравоохранении Приангарья непростая, - подчеркнул Сергей Сокол. – Остаются нерешенными проблемы нехватки кадров, оснащения медучреждений. Медики вынуждены работать, порой, на три ставки, в том числе и для того, чтобы получать достойную зарплату. Это недопустимо.

В этом году на здравоохранение из областного бюджета выделено на один миллиард рублей меньше, чем в прошлом.

- Вместе с депутатами Законодательного Собрания мы настаиваем и будем настаивать на увеличении финансирования регионального здравоохранения, поддержке медицинских кадров, студентов. Речь идет о базовых ценностях – качестве жизни, здоровье людей, и потому для нас это первоочередные задачи, - сказал Сергей Сокол.

Напомним, в Иркутской области в 2019 году на реализацию нацпроектов будет направлено около 22 млрд. рублей. На 1 июня из федерального бюджета область уже получила 3,4 млрд. рублей. С информацией по национальным проектам, в частности реализуемым в Иркутской области можно ознакомиться на федеральном портале Будущее России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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