8-летняя девочка выпала из окна спального корпуса в детском лагере в Бурятии

СЕГОДНЯ 13:11 2019-06-19T13:11:10+03:00

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Трагедией едва не закончились эти летние каникулы для 8-летней девочки из Селенгинского района Бурятии. С начала лета школьница отдыхала в детском оздоровительном лагере на побережье озера Щучье. Вечером, 18 июня, во время сончаса она забралась на подоконник, расположенный возле ее кровати в спальне, и, не удержавшись, выпала в окно, которое работники лагеря оставили открытым из-за жары. Несмотря на то, что комната находилась на первом этаже, при падении девочка сильно ударилась головой и получила черепно-мозговую травму.

- Сейчас по факту ЧП проводится проверка, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии. – Следователи выясняют, соответствовали услуги, предоставляемых в лагере, требованиям безопасности для жизни и здоровья детей, или нет.

Добавим, что сейчас пострадавший ребенок находится в районной больнице.

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ИСТОЧНИК KP.RU