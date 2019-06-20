2019-06-20T11:11:36+03:00
Общество

Дома для детей-сирот проверены по поручению губернатора Иркутской области

Застройщики устраняют недостатки в рамках гарантийных обязательств
Дарья АМУРСКАЯ
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Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.
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По поручению главы Приангарья Сергея Левченко министерство имущественных отношений региона провело проверку домов для детей-сирот в Ангарске, Байкальске, Братске, Зиме, Саянске, Свирске, Слюдянке, Тайшете, Тулуне, Усть-Илимске, Усть-Куте, Черемхово, Шелехове, Баяндаевском, Боханском, Зиминском, Иркутском, Нижнеилимском, Нижнеудинском, Осинском, Усольском, Шелеховском, Эхирит-Булагатском районах. В ряде территорий выявлены строительные и другие недостатки. Застройщики устраняют нарушения в рамках гарантийных обязательств.

- Считаем необходимым усилить контроль за эксплуатацией домов управляющими компаниями и органами местного самоуправления, это их полномочия и обязанности, которые они не выполняют должным образом, - отметил министр имущественных отношенй региона Владислав Сухорученко. - В случае непринятия органами местного самоуправления мер по выбору управляющих компаний для обслуживания домов, министерство будет обращаться в надзорные органы.

Также жители из числа детей-сирот зачастую нарушают условия договора специализированного найма жилья: не оплачивают коммунальные услуги, сдают квартиры в аренду, портят имущество. В адрес таких нанимателей направляют письма в рамках досудебного урегулирования споров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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